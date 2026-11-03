Oirschot wijst nieuwe marktmeesters aan tot eind 2027

Het college van Oirschot heeft twee nieuwe marktmeesters aangewezen. Zij blijven in functie tot eind 2027, tenzij de aanwijzing eerder wordt ingetrokken.

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De heer R. Blondeel en mevrouw L. Van Bekhoven zijn benoemd tot marktmeesters volgens de Marktverordening Oirschot 2026. Hun aanwijzing geldt tot 31 december 2027 of totdat hun werkzaamheden voor de gemeente eindigen. Het besluit is op 27 oktober 2026 vastgesteld en treedt de dag na bekendmaking in werking.