Oirschot wijst vuurwerkontheffingen voor jaarwisseling af

De burgemeester van Oirschot heeft besloten geen vuurwerkontheffingen te verlenen tijdens de jaarwisseling 2026/2027. Dit besluit is genomen vanwege de veiligheid, handhaafbaarheid en het gebrek aan capaciteit bij hulpdiensten.

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Volgens het nieuwe beleid, dat in overleg met de Kempengemeenten en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is vastgesteld, worden geen locaties aangewezen voor vuurwerkafstekers. Ook wordt het aanvragen van ontheffingen niet mogelijk gemaakt. De gemeente wil hiermee voorkomen dat vuurwerkactiviteiten zorgen voor extra drukte en risico’s tijdens de jaarwisseling. Daarnaast spelen zorgen over illegaal vuurwerk, verzekerbaarheid en het ontbreken van voldoende toezichthouders een rol bij dit besluit.