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Hilvarenbeek: vergunning voor isoleren woning Beerten 2 verleend

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het isoleren van de gevel, het dak en de vloer van een woning aan Beerten 2.

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Het besluit is op 28 oktober verzonden. De vergunning heeft betrekking op twee bouwactiviteiten: het aanpassen van het omgevingsplan en technische werkzaamheden. Isoleren helpt om warmteverlies te verminderen en energie te besparen.

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