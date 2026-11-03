Hilvarenbeek: vergunning voor isoleren woning Beerten 2 verleend

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het isoleren van de gevel, het dak en de vloer van een woning aan Beerten 2.

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Het besluit is op 28 oktober verzonden. De vergunning heeft betrekking op twee bouwactiviteiten: het aanpassen van het omgevingsplan en technische werkzaamheden. Isoleren helpt om warmteverlies te verminderen en energie te besparen.