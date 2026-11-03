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Hilvarenbeek: vergunning voor isoleren woning Beerten 2 verleend
De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het isoleren van de gevel, het dak en de vloer van een woning aan Beerten 2.
Het besluit is op 28 oktober verzonden. De vergunning heeft betrekking op twee bouwactiviteiten: het aanpassen van het omgevingsplan en technische werkzaamheden. Isoleren helpt om warmteverlies te verminderen en energie te besparen.
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