Wijziging luchtwassers bij varkenshouderij in Esbeek goedgekeurd

Burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek hebben een vergunning verleend voor het aanpassen van de luchtwassers bij een varkenshouderij aan de Koekovenseweg in Esbeek.

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Het gaat om wijzigingen bij vijf stallen van de varkenshouderij Dievar B.V., waarmee de uitstroomopeningen van de luchtwassers worden aangepast. Dit is een milieubelastende activiteit en maakt deel uit van de veranderingen binnen het bedrijf.