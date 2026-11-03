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Autoreparatiebedrijf toegestaan op Donksestraat 17B in Sint-Michielsgestel

Op Donksestraat 17B in Sint-Michielsgestel mag een autoreparatiebedrijf komen. Het besluit is op 30 oktober 2026 definitief gemaakt.

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De bestemming van het pand wijzigt via een omgevingsvergunning. Dit besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan. Het aanvragen en wijzigen van bestemmingen moet zorgvuldig worden voorbereid.

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