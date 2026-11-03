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Autoreparatiebedrijf toegestaan op Donksestraat 17B in Sint-Michielsgestel
Op Donksestraat 17B in Sint-Michielsgestel mag een autoreparatiebedrijf komen. Het besluit is op 30 oktober 2026 definitief gemaakt.
De bestemming van het pand wijzigt via een omgevingsvergunning. Dit besluit wijkt af van de regels in het omgevingsplan. Het aanvragen en wijzigen van bestemmingen moet zorgvuldig worden voorbereid.
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