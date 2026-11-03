Auto met promotietekst geplaatst op rotonde in Beugen

In Beugen mag een auto met promotietekst worden geplaatst bij de rotonde aan de Laan De Wijze. Dit is ter promotie van een open dag en opening op 6 november 2026. Het besluit hiervoor is op 30 oktober 2026 genomen door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De auto wordt geplaatst nabij de Romeinenstraat en is bedoeld om aandacht te trekken voor de evenementen. Voor het plaatsen is een speciale objectvergunning verleend door de gemeente. Een objectvergunning is nodig voor het gebruik van objecten op openbare plekken, zoals deze auto.