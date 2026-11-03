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Groengasboosters en koelinstallaties geplaatst in Sint Hubert

In Sint Hubert zijn twee groengasboosters en twee koelinstallaties geplaatst. Het gaat om een project op de Pastoor Jacobsstraat dat op 30 oktober is goedgekeurd door de gemeente Land van Cuijk.

Gevonden voor jou

De installatie van de groengasboosters en koelinstallaties vereist een afwijking van de regels in het Omgevingsplan. Ook zijn er bouwwerkzaamheden uitgevoerd en is een werk of werkzaamheid verricht. Het project valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). De locatie is Pastoor Jacobsstraat 1 in Sint Hubert.

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