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Vrouw ziet verdachte types met bivakmutsen op oprit en belt 112
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Het zal even schrikken zijn geweest voor een vrouw uit Bergeijk. Midden in de nacht zag ze plotseling meerdere verdachte personen met bivakmutsen op haar oprit staan. Ze hadden opvallend veel belangstelling voor de auto's. De vrouw vertrouwde het zaakje niet en belde meteen 112.
Dankzij haar snelle telefoontje wist de politie waar ze moest zoeken. Agenten gingen op zoek naar de verdachten en wisten er één aan te houden.
Wat de verdachten precies van plan waren, is niet duidelijk. De politie is in ieder geval blij met de oplettendheid van de vrouw.
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