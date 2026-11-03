Vrouw ziet verdachte types met bivakmutsen op oprit en belt 112

Het zal even schrikken zijn geweest voor een vrouw uit Bergeijk. Midden in de nacht zag ze plotseling meerdere verdachte personen met bivakmutsen op haar oprit staan. Ze hadden opvallend veel belangstelling voor de auto's. De vrouw vertrouwde het zaakje niet en belde meteen 112.

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