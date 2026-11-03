Nepbankmedewerker (27) in Raamsdonksveer van zijn bed gelicht

Een 27-jarige man uit Raamsdonksveer die zich volgens de politie voordeed als bankmedewerker, is dinsdagochtend vroeg van zijn bed gelicht. De man wordt verdacht van bankhelpdeskfraude. Hij zou iemand hebben opgelicht door diegene geld te laten overmaken.

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Het slachtoffer werd op maandag 17 augustus gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een bank. De beller wist het slachtoffer ervan te overtuigen geld over te maken. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.