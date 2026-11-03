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Nepbankmedewerker (27) in Raamsdonksveer van zijn bed gelicht
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Een 27-jarige man uit Raamsdonksveer die zich volgens de politie voordeed als bankmedewerker, is dinsdagochtend vroeg van zijn bed gelicht. De man wordt verdacht van bankhelpdeskfraude. Hij zou iemand hebben opgelicht door diegene geld te laten overmaken.
Het slachtoffer werd op maandag 17 augustus gebeld door iemand die zich voordeed als medewerker van een bank. De beller wist het slachtoffer ervan te overtuigen geld over te maken. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend.
Van zijn bed gelicht
Na de aangifte begon de politie een onderzoek. Dat leidde uiteindelijk naar de 27-jarige man uit Raamsdonksveer.
Dinsdagochtend vroeg stonden agenten bij zijn huis voor de deur. De verdachte werd van zijn bed gelicht en meegenomen naar het politiebureau. Daar zit hij vast en wordt hij verhoord.
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