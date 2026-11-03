Martijn Helmer nieuwe manager jeugdopleiding RKC Waalwijk

Martijn Helmer is aangesteld als Manager Operationele Zaken bij de jeugdopleiding van RKC Waalwijk. Hij zal ook actief zijn als assistent-trainer van het O21-team.

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RKC Waalwijk heeft Martijn Helmer benoemd tot Manager Operationele Zaken van de Ben Mandemakers Voetbalacademie. Naast deze functie wordt hij assistent-trainer van het O21-team. Helmer heeft ruime ervaring in het jeugdvoetbal, waaronder eerdere rollen bij NAC Breda en Willem II.

Bij NAC Breda werkte Helmer als trainer van de teams O11 en O12 en was hij onderbouwcoördinator. Ook gaf hij acht jaar les bij een voetbalschool. Bij Willem II was hij trainer van het O14-team. Zijn nieuwe rol bij RKC combineert taken op het veld en organisatorische werkzaamheden.

Focus op ontwikkeling

Helmer zal zich richten op de ontwikkeling van jeugdspelers en teams. Daarnaast houdt hij zich bezig met het creëren van een omgeving waarin vertrouwen, duidelijke communicatie en plezier centraal staan. Hij ziet het samenbrengen van mensen en het bedenken van praktische oplossingen als belangrijke onderdelen van zijn werk.

Daniel van der Meulen, Hoofd Jeugdopleiding bij RKC, is tevreden met de komst van Helmer. Hij noemt hem een directe versterking voor de jeugdopleiding. De dubbelfunctie van Helmer biedt volgens Van der Meulen veel voordelen voor de organisatie en jeugdspelers.