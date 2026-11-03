Stroomstoring treft Budel: minder dan 25 adressen zonder stroom

Een stroomstoring in Budel heeft sinds tien over tien vanmorgen minder dan 25 adressen getroffen. De netbeheerder onderzoekt de oorzaak en verwacht de storing rond drie uur vanmiddag te verhelpen.

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De storing treft postcodegebied 6021 in Budel, dat valt binnen de gemeente Cranendonck. Het is nog niet duidelijk waardoor de storing is ontstaan.

De netbeheerder, het bedrijf dat de kabels en leidingen voor stroom en gas beheert, is bezig met herstelwerkzaamheden. Naar verwachting is de stroomvoorziening rond drie uur vanmiddag weer in orde.