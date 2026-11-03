Opnieuw zonder rijbewijs gepakt, man ontploft als politie wil ingrijpen

Een automobilist in Roosendaal was maandagavond bepaald niet blij toen agenten zijn auto in beslag wilden nemen. De man begon te schreeuwen, trok zijn shirt uit en nam een gevechtshouding aan. De politie moest een stroomstootwapen trekken om hem tot bedaren te brengen.

De man werd maandagavond gecontroleerd op de Van Beethovenlaan in Roosendaal. Dat schrijft de politie Roosendaal op Instagram . Hij reed in een auto met een Pools kenteken. Toen agenten hem om zijn rijbewijs vroegen, gaf hij zijn identiteitsbewijs. Volgens de bestuurder was dat ook zijn rijbewijs.

De agenten vertrouwden het niet en controleerden zijn gegevens. Daaruit bleek dat de man helemaal geen geldig rijbewijs had. Sterker nog: het was al de vijfde keer in één jaar dat hij zonder rijbewijs achter het stuur werd betrapt.

Stoppen sloegen door

De politie besloot de man een boete te geven en zijn auto in beslag te nemen. Toen de agenten hem dat vertelden, sloegen bij de bestuurder de stoppen door: hij begon te schreeuwen, trok zijn shirt uit en ging in een gevechtshouding staan.

Daarop trokken de agenten uit voorzorg hun stroomstootwapen en richtten dat op de man. Dat maakte indruk. De bestuurder was weer aanspreekbaar en het wapen hoefde niet te worden gebruikt.

De auto van de man is afgevoerd. De politie wil dat de man zijn auto definitief kwijtraakt en vraagt de officier van justitie om het voertuig verbeurd te laten verklaren. Ook kreeg de man opnieuw een proces-verbaal voor rijden zonder rijbewijs.