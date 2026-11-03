Gemeenteraad Sint-Michielsgestel vergadert in november en december

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel vergadert meerdere keren in november en december. Op 11 november beginnen de Algemene Beschouwingen al om zes uur ’s avonds. Alle andere bijeenkomsten starten om acht uur ’s avonds. De vergaderingen vinden plaats in het gemeentehuis aan het Meanderplein.

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De vergaderingen van de gemeenteraad in Sint-Michielsgestel zijn verspreid over verschillende woensdagen. Op 4, 11, 18 en 25 november en op 2 en 9 december komen de raadsleden bij elkaar. De Algemene Beschouwingen op 11 november vormen een belangrijk moment, waarbij ook de begroting voor 2027 wordt besproken.

Wat zijn Algemene Beschouwingen?

Tijdens de Algemene Beschouwingen delen de politieke partijen hun visie op de toekomst van de gemeente. Ze bespreken welke plannen prioriteit krijgen en hoe het beschikbare geld wordt verdeeld. Daarnaast reageren ze op de voorstellen van het college van burgemeester en wethouders, die in de begroting zijn opgenomen.

De raadsleden wegen de belangen van inwoners af en beslissen over mogelijke aanpassingen in de plannen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via amendementen, waarmee wijzigingen worden voorgesteld, of moties, die het college oproepen iets te doen of te onderzoeken. Aan het eind van de vergadering wordt de begroting vastgesteld, waarmee de gemeente haar plannen kan uitvoeren.

Vergaderingen bijwonen

Wie een vergadering wil bijwonen, kan terecht in de raadszaal in het gemeentehuis aan het Meanderplein in Sint-Michielsgestel. De vergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor publiek. Ook is het mogelijk om via de raadswebsite of de website van Lokaal 7 live mee te luisteren of achteraf terug te luisteren.