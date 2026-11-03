Klimaatweek in Veldhoven duurt nog tot zondag

In Veldhoven is de Klimaatweek begonnen en deze duurt tot en met zondag 8 november. Inwoners kunnen de komende dagen meedoen aan diverse activiteiten rondom duurzaamheid.

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De Klimaatweek in Veldhoven staat volledig in het teken van duurzaamheid. Tot en met zondag worden er activiteiten georganiseerd door lokale initiatieven en verenigingen. Het doel is om inwoners te inspireren en te betrekken bij milieubewuste keuzes.

Er zijn verschillende manieren om mee te doen. Zo kun je luisteren naar informatieve sessies, je kennis testen of ontdekken hoe je spullen langer kunt gebruiken. De activiteiten zijn bedoeld om praktische tips te geven en bewustwording te vergroten.

Initiatieven uit Veldhoven

Alle activiteiten worden georganiseerd door verenigingen en initiatieven uit Veldhoven. Hierdoor sluiten de onderwerpen aan bij wat er speelt in de regio. De organisatie roept inwoners op om een activiteit te kiezen die bij hen past.