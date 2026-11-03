Ulicotenseweg in Chaam twee dagen afgesloten

De Ulicotenseweg in Chaam is op 17 en 18 november afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht tussen de Houtgoorstraat en de kruising met de Oude Bredasebaan. Verkeer wordt omgeleid via borden.

Gevonden voor jou

Op dinsdag 17 en woensdag 18 november voert een aannemer werkzaamheden uit op de Ulicotenseweg in Chaam. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en is daarom niet toegankelijk voor doorgaand verkeer. Het afgesloten deel loopt van de Houtgoorstraat tot en met de kruising Oude Bredasebaan.

Verkeersregelaars zijn aanwezig om automobilisten te helpen en te informeren. Zij kunnen aangeven of bestemmingen aan de route nog bereikbaar zijn. De gemeente zorgt daarnaast voor duidelijke omleidingsborden om verkeer in goede banen te leiden.

Afhankelijk van het weer

Als het weer tegenzit, kan de geplande asfaltwerkzaamheden niet doorgaan. In dat geval worden de werkzaamheden uitgesteld en op een later moment opnieuw ingepland.

Omwonenden geïnformeerd

Bewoners en bedrijven langs de route worden vooraf geïnformeerd via een brief. Tijdens de werkzaamheden kan er sprake zijn van hinder, maar de gemeente doet er alles aan om de overlast te beperken.

Voor vragen over de werkzaamheden kunnen betrokkenen contact opnemen met de uitvoerder van het project. Het telefoonnummer staat vermeld in de brief die aanwonenden ontvangen.