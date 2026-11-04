Kyan (22) hoopt op Oranje-debuut: 'Een eer dat ik bij de selectie zit'

Voor Kyan van Berlo komen sportieve dromen uit. De 22-jarige Gemertenaar is handbalprof in Duitsland en hoopt donderdagavond zijn debuut te mogen maken voor het Nederlands team. Om het "fysieke geweld" op de handbalvloer vol te houden, is een dagelijks powernapje noodzakelijk. "Het helpt me supergoed."

Leon Voskamp Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De vader van Van Berlo voetbalde, maar zoon Kyan volgde zijn voorbeeld slechts kort. Op zijn zevende schreef hij zich in voor een handbalclinic, raakte enthousiast en stopte met voetballen. Van Berlo begon bij de plaatselijke vereniging HV Tremeg in Gemert. Vijf jaar later maakte hij de overstap naar het Limburgse BEVO, waar hij verder werkte aan zijn ontwikkeling. Op 15-jarige leeftijd maakte hij vervolgens zijn debuut in de Eredivisie bij het toenmalige Olympia'89 in Oss. "Tussen mannen die twee keer zo groot en breed waren." Op 16-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis voor de HandbalAcademie op Sportcentrum Papendal. In het weekend speelde hij bij Handbal Houten. "Vrienden kozen voor baantjes en feesten, maar ik ging voor de sport. Feestjes moest ik laten schieten, want ik wilde fit zijn voor de wedstrijd."

In Nederland koos hij voor een vervolgstap bij LIONS in Limburg, maar daarna begon het buitenlandse avontuur te kriebelen. Het Duitse HSG Nordhorn-Lingen bood hem een tweejarig contract aan. "De overstap naar de Tweede Bundesliga was enorm. In Nederland was ik gewend om voor 200 man te spelen, in Duitsland zit de hal vol met een paar duizend supporters. Het maakt indruk als je in zo'n sfeer mag spelen."

"De intensiteit ligt veel hoger, het is krachtiger en sneller."

De Gemertenaar moest de eerste maanden flink wennen. "De intensiteit ligt veel hoger, het is krachtiger en sneller. Vanaf de eerste minuut is het gas geven. De taal is natuurlijk ook anders, alles was wennen. Om fit te blijven, had ik een powernapje tussen de trainingen nodig. Dat heb ik erin gehouden." Nu, in zijn tweede seizoen op het tweede niveau van Duitsland, krijgt Van Berlo steeds meer speeltijd. Al is hij nog niet helemaal waar hij wil staan. "Het gaat nu stapje voor stapje vooruit. Ik voel vertrouwen, dat is voor mij belangrijk." Door zijn sterke ontwikkeling in Duitsland is Van Berlo inmiddels ook opgeroepen voor het Nederlands team. De bondscoach kent hij goed, want Mark Bult is ook zijn trainer bij HSG Nordhorn-Lingen. "Het is een eer dat ik bij de selectie zit, een droom die uitkomt. Ik kan als jonkie zoveel leren van die ervaren gasten. Ik sta open om zoveel mogelijk op te pikken. Hopelijk is er ook tijd voor een powernapje", zegt hij lachend.

"Dit is geweldig, ook voor mijn familie."

Nederland speelt donderdag in Den Bosch een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Finland en drie dagen later uit tegen Litouwen. Of hij zijn debuut maakt, is niet duidelijk, maar er zal een Van Berlo-fanclub op de tribune van de Maaspoort in Den Bosch zitten. "Ik werd vroeger vier, vijf keer per week van Gemert naar Panningen of Oss gebracht om me te steunen in mijn droom", zegt een dankbare Van Berlo. "Dat ik nu in het buitenland speel en bij Oranje zit, is geweldig. Ook voor mijn familie."

Kyan van Berlo is fullprof bij het Duitse HSG Nordhorn-Lingen (foto: Till van Dorsten).bH