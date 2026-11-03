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BRABANT VANDAAG

Schatzoeken tussen de oude spullen: heemkundekring ruimt flink op

Aangepast

Een antieke toverlantaarn, een handgrammofoon en zelfs een oude accordeon. Het zijn zomaar wat bijzondere spullen die heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale in de verkoop doet. Na 45 jaar verzamelen is het tijd voor een grote opruiming. Alles wat geen directe band heeft met Roosendaal, mag voor een zacht prijsje weg. En dat biedt kansen voor liefhebbers van antiek.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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