Schatzoeken tussen de oude spullen: heemkundekring ruimt flink op

Een antieke toverlantaarn, een handgrammofoon en zelfs een oude accordeon. Het zijn zomaar wat bijzondere spullen die heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale in de verkoop doet. Na 45 jaar verzamelen is het tijd voor een grote opruiming. Alles wat geen directe band heeft met Roosendaal, mag voor een zacht prijsje weg. En dat biedt kansen voor liefhebbers van antiek.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet