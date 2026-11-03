Zuinig met de verwarming? Schimmels kunnen daar juist van profiteren



Met de hoge energieprijzen is het verleidelijk om de verwarming deze winter zo laag mogelijk te zetten. Maar daarmee kun je jezelf juist in de problemen brengen, waarschuwt schimmelexpert Wesley Meijerink. In een koud huis kan vocht zich makkelijker ophopen en krijgen schimmels meer kans. En die kunnen niet alleen je woning aantasten, maar ook gezondheidsklachten veroorzaken.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet