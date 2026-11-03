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Extra oversteek bij supermarkt in Beek en Donk

Aangepast

Het Piet van Thielplein in Beek en Donk heeft een nieuwe oversteek gekregen. Deze verbindt het wandelgebied met de parkeerplaats bij de supermarkt. Vooral mensen met boodschappenkarren profiteren van deze aanpassing.

Gevonden voor jou

Vooral mensen die boodschappen doen en met een kar richting hun auto gaan, hebben baat bij deze verandering. De aanpassing moet zorgen voor een betere doorstroom en meer gemak voor winkelend publiek.

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Gemeente Laarbeek

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