Bosz wil statistieken breken in Champions League-wedstrijd tegen Brugge

Een "interessante tegenstander" die herkenbaar, aanvallend voetbal speelt met veel jonge spelers. Zo kijkt PSV-trainer Peter Bosz naar Club Brugge, de tegenstander in de Champions League-wedstrijd van woensdag.

En over die coëfficiëntenlijst is veel te doen, met name over die voor de landen. Nederland is afgezakt naar plek acht, waardoor het komend seizoen geen twee directe tickets voor de Champions League meer zal hebben.

Coëfficiëntenlijst In Brugge presteren ze al jaren goed in de Champions League. De Belgische club bezet momenteel de veertiende plaats op de coëfficiëntenlijst voor clubs in Europa, waar PSV op plek 22 staat. "Los van hoe zij het gedaan hebben en wij ervoor staan, vind ik dat de instelling die je moet hebben is: alles willen winnen."

Club Brugge won twee van de drie wedstrijden in Europees verband dit seizoen, waaronder van Inter Milaan. "Dat was niet eens gestolen. De enige wedstrijd die ze verloren, was bij Aston Villa. Die hadden ze ook niet hoeven verliezen."

België staat tegenwoordig een plaats boven Nederland, weet ook Bosz. "In eerste instantie denk ik aan PSV, want wij moeten verder komen. Maar toch kijk ik ook met een schuin oog naar de lijst, voor het Nederlandse voetbal."

Golfbewegingen

Dat België nu boven Nederland staat, betekent volgens de coach niet dat de Belgen automatisch beter zijn. "Ik denk dat het bij ons altijd in een golfbeweging zal gaan. Dat zit 'm met name omdat de Champions League moeilijker is dan andere Europese competities. Als je meer ploegen in de Champions League hebt, is het lastiger punten te halen."

PSV heeft het vaak lastig tegen Belgische ploegen, zag je ook vorig jaar toen PSV de eerste Champions League wedstrijd van het seizoen van Union Sint Gillis verloor (1-3). Bosz is niet bezig met dat soort statistieken. "Ik had nog niet in Amsterdam gewonnen, dat heb ik gedaan. Ik had nog niet van Francesco Farioli gewonnen, dat heb ik gedaan. Dus nu de volgende."

Bosz kan woensdag beschikken over dezelfde namen als tegen Willem II. Hij liet weten dat Ricardo Pepi 'in principe' kan starten, maar de verwachting is dat hij op de bank plaatsneemt.

Minuut stilte

Voorafgaand aan de wedstrijd zal er woensdagavond een minuut stilte gehouden worden in het Philips Stadion ter ere van de Spaanse voetballer Jesús de Miguel. De speler van CD Tenerife overleed dinsdag na een harde botsing met de keeper van de tegenstander. "Verschrikkelijk", zegt Bosz. "Een dertigjarige man, met een familie en kinderen."