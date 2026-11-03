Nieuwe afspraken voor wonen in Deurne

De gemeente Deurne, woningbouwvereniging Bergopwaarts en huurdersorganisatie HBO de Peel hebben nieuwe afspraken gemaakt voor de periode 2026–2029. Het gaat om plannen voor woningbouw, betaalbaar wonen, verduurzaming en leefbare buurten. Ondanks vertraging door een volle elektriciteitsnet blijven de partijen samenwerken aan oplossingen.

Gevonden voor jou

Deurne staat voor een grote opgave: er moeten meer woningen komen voor diverse groepen inwoners. Tegelijkertijd willen de betrokken partijen ervoor zorgen dat wonen betaalbaar blijft en buurten prettig en leefbaar zijn. Ook verduurzaming van woningen en de veranderende behoefte aan zorg en ondersteuning spelen een belangrijke rol in de plannen.

De nieuwe afspraken, die op 2 november zijn ondertekend, vormen de basis voor hoe de gemeente, woningbouwvereniging en huurdersorganisatie de komende jaren samenwerken. Jaarlijks worden de meerjarige doelen vertaald naar concrete acties, waarbij de resultaten worden gevolgd en de plannen waar nodig worden aangepast.

Vertraging door volle elektriciteitsnet

Een groot knelpunt in Deurne is de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd. Dit zorgt voor vertraging bij verschillende woningbouwprojecten. De betrokken partijen blijven echter zoeken naar oplossingen en bereiden projecten voor, zodat deze uitgevoerd kunnen worden zodra het mogelijk is.

Naast woningbouw blijven de partijen investeren in verduurzaming en het verbeteren van de leefbaarheid in buurten. Het doel is om voldoende betaalbare en passende woningen te realiseren, zodat dorpen en wijken leefbaar blijven.

Stem van huurders

HBO de Peel, de huurdersorganisatie, speelt een belangrijke rol bij het bewaken van de belangen van huurders. Zij brengen het perspectief van huurders in en volgen kritisch of de gemaakte afspraken in de praktijk merkbare verbeteringen opleveren. Betaalbaarheid, voortgang in de woningbouw en leefbare buurten staan hierbij centraal.

Met deze prestatieafspraken hopen de betrokken partijen een stevige basis te leggen voor betaalbaar en prettig wonen in Deurne, ondanks de uitdagingen die de uitvoering met zich meebrengt.