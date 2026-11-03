Heeze-Leende verhoogt OZB ondanks kritiek

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft maandag de begroting voor 2027 vastgesteld. Vijftien raadsleden stemden voor, terwijl twee tegen waren. Vooral de verhoging van de onroerendezaakbelasting (OZB) leidde tot discussie.

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In de begroting verwacht de gemeente voor 2027 een overschot van ongeveer 312.000 euro. Voor de jaren daarna worden echter opnieuw tekorten voorzien. Dit maakt dat de gemeente kritisch moet blijven kijken naar haar uitgaven.

Lokaal Heeze-Leende stelde voor om de OZB-verhoging te beperken tot 5 procent. De partij wees op de stijgende kosten waarmee inwoners en ondernemers al te maken hebben. Een eenmalige bijdrage van het Rijk van 507.000 euro zou volgens Lokaal gebruikt kunnen worden om de belastingverhoging te beperken.

Voorstel lagere OZB-verhoging verworpen

Het college van burgemeester en wethouders gaf aan dat een lagere OZB-opbrengst een jaarlijks terugkerend tekort van 392.000 euro zou veroorzaken. Het voorstel van Lokaal werd uiteindelijk verworpen met vijftien stemmen tegen en twee voor. Alleen de fractieleden van Lokaal, Jack de Turck en Lot Veldkamp, stemden voor.

Gemeente moet verbeteringen aantonen

De fractie PRO Heeze-Leende stelde daarnaast voor dat de gemeente beter inzichtelijk maakt of verbeteringen in de ambtelijke organisatie daadwerkelijk resultaten opleveren. Dit betreft onder andere vacatures, achterstanden en de dienstverlening aan inwoners.

Hoewel het college aanvullende afspraken hierover niet nodig vond, werd het voorstel met tien stemmen voor en zeven tegen aangenomen. PRO kreeg hierbij steun van Algemeen Belang en Lokaal Heeze-Leende. VVD, CDA en Partij voor Oud en Jong stemden tegen.

Uiteindelijk stemden vijftien raadsleden voor de aangepaste begroting en twee tegen. Lokaal Heeze-Leende bleef als enige tegenstander.