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BRABANT VANDAAG

Waarom Club Brugge weleens een lastige horde kan worden voor PSV

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Met zeven doelpunten tegen Willem II heeft PSV afgelopen zaterdag flink wat vertrouwen getankt. En ook in de Champions League boekten de Eindhovenaren onlangs een mooie overwinning op FC Porto. Morgen wacht Club Brugge en hoopt PSV opnieuw drie punten te pakken. Maar zo eenvoudig wordt dat niet, verwacht onze sportverslaggever David Kramer. Wat maakt die Belgen zo gevaarlijk?

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

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