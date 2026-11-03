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Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg

Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

Een klein kind en een automobilist zijn dinsdagmiddag lichtgewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's in Tilburg. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Oude Goirleseweg en de Ringbaan Zuid. De schade aan beide auto's is flink.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een van de bestuurders raakte lichtgewond. Ook een klein kind, dat in de andere auto zat, liep lichte verwondingen op. Beiden zijn op de kruising behandeld door ambulancepersoneel.

Verschillende getuigen vermoeden dat een van de automobilisten door rood is gereden. Of dat daadwerkelijk is gebeurd en om welke bestuurder het gaat, onderzoekt de politie. Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de beschadigde auto's weg te halen.

  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
    Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).
  • Kind en automobilist gewond bij botsing in Tilburg (foto: Toby de Kort / Persbureau Heitink).

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