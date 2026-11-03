Honderden illegale vapes en tabak gevonden in garagebox Den Bosch

Achthonderd illegale vapes en zeshonderd doosjes snus zijn dinsdag gevonden in een garagebox aan de Rijzertlaan in Den Bosch. De gemeente en de douane ontdekten de spullen tijdens een controle. Alle dozen zijn in beslag genomen.

Snus is een klein zakje gevuld met nicotine dat je tussen je bovenlip en je tandvlees stopt. Het mag niet verkocht worden. Ook is een grote hoeveelheid illegale waterpijptabak gevonden.

De vondst werd gedaan tijdens een reguliere controle van garageboxen achter winkelcentrum Helftheuvelpassage. De controle werd gedaan door de gemeente Den Bosch in samenwerking met de douane, BrabantWonen en de NVWA. In een van de boxen lagen de tientallen dozen vol met illegale rookwaren.

Van wie de garagebox is, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er iemand is aangehouden naar aanleiding van de vondst. Er wordt nog verder onderzoek gedaan, zo laat een woordvoerder van de gemeente Den Bosch weten.