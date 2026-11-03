Deze ongenode gasten wil je niet in je tuin, weet imker Geert

Een tuin vol bloemen en planten is voor veel insecten een paradijs. Maar in een Eindhovense tuin heeft zich een minder welkome gast gevestigd: de Aziatische hoornaar. Imker Geert Beuving verwijdert, gekleed in een beschermpak, het nest. Dat doet hij niet alleen voor de pijnlijke steken, maar vooral omdat deze veelvraat volgens hem een flinke bedreiging vormt voor de natuur.

"Ik zou dit werk niet zonder zo'n pak willen doen", vertelt Geert, die zelf lid is van imkervereniging Place To Bee. "Die beesten hebben een angel van 5,5 millimeter lang." En dat kan behoorlijk pijn doen. "Als imker zijn we best wat gewend, maar een steek van een Aziatische hoornaar voelt ongeveer drie keer zo pijnlijk als die van een gewone wesp."

Duizenden insecten

Toch is die pijnlijke steek volgens Geert niet het grootste probleem. De Aziatische hoornaar vormt vooral een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat hij grote hoeveelheden andere insecten opeet.

"Ze eten zo'n twaalf kilo aan insecten per nest", vertelt Geert. "Omgerekend zijn dat ongeveer 100.000 tot 120.000 insecten die eraan gaan."

Dat heeft volgens hem ook gevolgen voor andere dieren. "Er leven ook vogels van die insecten. Die krijgen dus minder te eten", legt hij uit. Daarnaast wijst Geert op een ander probleem: "Ook de bestuiving komt in gevaar."

Door nesten van Aziatische hoornaars te verwijderen, probeert hij de gevolgen voor de natuur te beperken.