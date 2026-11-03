'Ik Connie komen': carnavalskraker moet jongeren aan rubbertje krijgen

Een carnavalskraker over condooms? Jazeker! Met het nummer 'Connie komen' proberen twee Brabantse GGD's jongeren op een wel heel bijzondere manier aan het veilig vrijen te krijgen. Samen met carnavalsartiesten uit Prinsenbeek maakten ze een lied vol dubbelzinnige teksten en flauwe woordgrappen. Want terwijl het condoomgebruik onder jongeren daalt, neemt het aantal soa's juist toe. En daar mag best een beetje over gezongen worden.

Sander van Hirtum Geschreven door Maak ons je Google-favoriet