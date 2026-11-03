Mike uit Oss in Elftal van de Week

Mike heeft na de wedstrijd tegen Heracles Almelo een plek veroverd in het Elftal van de Week. Het elftal wordt samengesteld op basis van prestaties in speelronde 13 van de competitie.

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Mike, speler van TOP Oss, heeft indruk gemaakt tijdens de uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Zijn prestaties zijn beloond met een plek in het Elftal van de Week. Dit elftal wordt iedere week samengesteld door experts op basis van individuele prestaties.

De wedstrijd tegen Heracles Almelo was onderdeel van speelronde 13 in de competitie. Mike wist zich tijdens deze wedstrijd te onderscheiden met zijn spel en droeg daarmee bij aan een sterke teamprestatie.

TOP Oss vertegenwoordigd

Het Elftal van de Week is een selectie van spelers uit verschillende clubs in de competitie. Dat Mike hierin is opgenomen, onderstreept zijn waarde voor TOP Oss en zijn rol binnen het team. Het is een erkenning voor zijn inzet en talent.