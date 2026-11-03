FC Den Bosch helpt trainers Maliskamp groeien

Trainers van rkvv Maliskamp hebben een ontwikkeltraject afgerond bij FC Den Bosch. Ze werkten onder begeleiding van Mark Strik aan hun vaardigheden en inzichten. Het traject richtte zich op betere trainingen en persoonlijke groei als trainer.

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De trainers van rkvv Maliskamp volgden een zogenoemd train-de-trainertraject bij FC Den Bosch. Mark Strik, hoofdtrainer van FC Den Bosch O14 en coördinator van het Regioplan, begeleidde hen hierbij. Het doel was om de trainers niet alleen beter te maken in het geven van trainingen, maar ook in het reflecteren op hun eigen aanpak.

Tijdens de bijeenkomsten lag de focus op het verbeteren van de inhoud van trainingen en het delen van ervaringen. Trainers leerden hoe belangrijk het is om open te staan voor feedback en zichzelf kwetsbaar op te stellen. Het traject benadrukte dat blijven leren belangrijker is dan alles al te kunnen. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, ontstond er ruimte voor groei.

Praktische aanpak op het veld

Op het veld werd gewerkt met de oefenmethodiek van Feeton. Dit programma helpt trainers om trainingen gestructureerd en kindgericht op te zetten. Er was veel aandacht voor individuele begeleiding, positieve coaching en het stimuleren van zelfontdekking. Dit creëerde een omgeving waarin kinderen met plezier konden voetballen en zich in hun eigen tempo konden ontwikkelen.

Hoewel het traject nu is afgerond, blijft FC Den Bosch zich via het Regioplan inzetten voor partnerclubs zoals rkvv Maliskamp. Ze blijven trainers ondersteunen bij hun ontwikkeling en het verbeteren van oefenstof. Het uiteindelijke doel is om betere trainers en voetballers te creëren en het voetbalplezier bij kinderen te vergroten.