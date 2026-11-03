Leende centraal tijdens begrotingsraad Heeze-Leende

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft maandagavond 2 november uitgebreid gesproken over de toekomst van Leende. Verkeersveiligheid op de Dorpstraat, de ontwikkeling van het dorpscentrum, de centrale as en woningbouw bij ’t Vogels Hofje stonden op de agenda.

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De raad stemde unaniem in met een voorstel om de verkeersveiligheid op de Dorpstraat te onderzoeken. Dit initiatief kwam van meerdere partijen, waaronder Partij voor Oud en Jong en Algemeen Belang. De zorgen richten zich op verkeersdrukte, snelheid en onveilige oversteekplaatsen, vooral voor kwetsbare groepen zoals schoolkinderen, ouderen, fietsers en voetgangers.

Het onderzoek zal de gehele Dorpstraat in kaart brengen, met extra aandacht voor kruisingen, bushaltes en de omgeving van voorzieningen zoals de school en huisartsenpost. Wethouder Robert Groenewoud erkende dat de verkeersdruk is toegenomen en wil in 2027 starten met een apart onderzoek naar veilige oversteekplaatsen. De raad heeft gevraagd om binnen twaalf maanden duidelijkheid en pleit bij acute situaties voor tijdelijke maatregelen.

Plannen voor dorpscentrum en centrale as

De ontwikkeling van het dorpscentrum in Leende is ook besproken. Partij voor Oud en Jong drong aan op voortgang in samenwerking met de Dorpsraad Leende en betrokken werkgroepen. Het doel is om het centrum aantrekkelijker te maken en vertraging te voorkomen.

Over de centrale as liepen de meningen uiteen. Partij voor Oud en Jong wil de verkeersverbinding verder uitwerken om doorgaand verkeer uit de dorpen te weren, terwijl PRO twijfelt over de haalbaarheid en een randweg rond Leende als alternatief ziet.

Discussie over woningbouw

De woningbouwplannen bij ’t Vogels Hofje zorgden eveneens voor debat. Algemeen Belang vroeg aandacht voor de bouwhoogte, het behoud van het dorpse karakter en de belangen van omwonenden. Andere partijen waarschuwden dat aanvullende eisen de bouw van seniorenwoningen kunnen vertragen. Uiteindelijk werd de motie over de bouwhoogte ingetrokken.

De vergadering heeft duidelijk gemaakt dat Leende voor grote uitdagingen staat. Voor de verkeersveiligheid is nu een concreet onderzoek gepland, terwijl de andere onderwerpen verdere keuzes vereisen.