Houtoogst gestart op Somerense Heide

Op de Somerense Heide is gestart met houtoogst in de gemeentelijke bossen. Deze werkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud van het bos.

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Op verschillende plekken worden bomen weggehaald om ruimte en licht te geven aan andere bomen. Dit helpt jonge bomen om te groeien en zorgt voor een gevarieerd bos met verschillende soorten en leeftijden. Het doel is een gezond bos waar planten en dieren kunnen gedijen en bezoekers kunnen blijven wandelen.

Naast de houtoogst wordt gewerkt aan de calamiteitenroute langs het fietspad. Deze route is belangrijk voor hulpdiensten, zoals de brandweer, om snel toegang tot het bos te krijgen bij een noodsituatie. Langs de route staan veel naaldbomen die door hun hars erg brandbaar zijn.

Veiligere route voor hulpdiensten

De brandbare naaldbomen worden geleidelijk vervangen door heide of loofbos. Dit maakt de calamiteitenroute veiliger en beter bruikbaar bij noodsituaties, zoals een bosbrand. De werkzaamheden dragen bij aan een betere toegankelijkheid voor hulpdiensten.

Tijdens de houtoogst en aanpassingen aan de calamiteitenroute zijn grote machines in het gebied actief. Bezoekers van de Somerense Heide wordt aangeraden hier rekening mee te houden.