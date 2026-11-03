Vitaliteitsdag voor 50-plussers in Kaatsheuvel

Op woensdag 4 november organiseert MBVO een Vitaliteitsdag in Kaatsheuvel. Bezoekers kunnen testen doen, workshops volgen en informatie krijgen over gezond ouder worden.

Gevonden voor jou

De Vitaliteitsdag vindt plaats van twaalf tot vier uur ’s middags in De Werft in Kaatsheuvel. Het evenement is bedoeld voor inwoners van de gemeente Loon op Zand van vijftig jaar en ouder. Tijdens deze middag staan gezondheid en vitaliteit centraal.

Bezoekers kunnen verschillende gezondheidstesten doen, zoals valpreventie, gehoor en BMI (Body Mass Index). Daarnaast zijn er organisaties aanwezig, waaronder fysiotherapeuten, leefstijlcoaches en Brabant Oor, om informatie te geven en vragen te beantwoorden.

Workshops

Gedurende de middag worden er workshops aangeboden. Zo verzorgt TheLifestyleChange om half één en half drie de workshop Gezond & energiek ouder worden. Hier krijgen deelnemers praktische tips voor een gezonde leefstijl.

Daarnaast kunnen bezoekers kennismaken met Tai Chi, een rustige bewegingsvorm die gericht is op balans en ontspanning. Deze workshops worden om half twee en half vier gegeven door Mirjam Meeuwissen van Anahata Welzijn.

Vrije inloop

De Vitaliteitsdag is vrij toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Bezoekers kunnen zelf kiezen aan welke onderdelen ze willen deelnemen, of het nu gaat om een test, een workshop of een gesprek met een organisatie.