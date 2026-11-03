Wegafsluitingen A27, A59 en A2 in november

Rijkswaterstaat voert in november werkzaamheden uit aan de A27, A59 en A2. Dit zorgt voor afsluitingen in meerdere weekenden en nachten. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

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Van vrijdag 6 november tien uur ’s avonds tot maandag 9 november vijf uur ’s ochtends is de hoofdrijbaan van de A2 in knooppunt Everdingen in beide richtingen afgesloten. De verbindingsweg van de A27 vanuit Breda naar de A2 richting Amsterdam blijft wel open.

Afsluitingen A27 en A59

In hetzelfde weekend zijn delen van knooppunt Hooipolder en de A27 richting Utrecht afgesloten. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Hooipolder en afrit Geertruidenberg. Ook de verbindingsweg van de A59 uit Waalwijk naar de A27 richting Utrecht is dicht. De route vanuit Rotterdam en Zeeland naar de A27 blijft wel toegankelijk.

Verkeer vanuit Breda richting Utrecht kan omrijden via de A59 en A2. Verkeer vanuit ’s-Hertogenbosch kan keren bij afrit Oosterhout en via knooppunt Hooipolder naar Utrecht rijden. Lokaal verkeer kan ook via Oosterhout en de A59 richting Rotterdam omrijden.

Nachtafsluitingen Merwedebrug

Daarnaast zijn er nachtafsluitingen op de A27 bij Gorinchem. Van vrijdag 6 november tot en met maandag 9 november is de Merwedebrug richting Breda dicht tussen knooppunt Gorinchem en oprit Werkendam. Het fietspad blijft wel open in beide richtingen.

Het doorgaande verkeer kan omrijden via de A15 en A16 of via de A2 en A59. Rijkswaterstaat verwacht een extra reistijd van 30 tot 45 minuten en adviseert weggebruikers hun reis vooraf te plannen.