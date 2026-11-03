Werkzaamheden aan oude lindes in Geertruidenberg

Op 11 en 12 november worden oude lindes op de Markt en Venestraat aangepakt. Uit onderzoek blijkt dat de takken te zwaar zijn, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties.

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De gemeente Geertruidenberg laat op 11 en 12 november onderhoud uitvoeren aan vijftien lindes op de Markt en Venestraat. Uit een boomtechnisch onderzoek is gebleken dat de knotten, de verdikkingen aan de uiteinden van de takken, op sommige plekken te zwaar zijn geworden. Dit vergroot de kans dat takken afbreken, wat onveilige situaties kan veroorzaken.

Om dit probleem aan te pakken, wordt een proef uitgevoerd waarbij de knotten worden gehalveerd. Hierdoor wordt het gewicht verminderd en de belasting op de takken verlaagd. Samen met boomdeskundigen en een adviesbureau is gekeken hoe dit kan gebeuren zonder het karakter van de bomen aan te tasten. Het doel is om de bomen veilig en toekomstbestendig te maken.

Monitoren van herstel

Na de werkzaamheden worden de bomen de komende jaren gemonitord. Er wordt gekeken hoe ze herstellen en wat de gevolgen zijn voor hun conditie en vitaliteit. De pilot is een eerste stap om te bepalen of deze aanpak geschikt is voor andere bomen in de omgeving.

De gemeente benadrukt dat het behoud van het unieke karakter van de Markt en Venestraat een belangrijk uitgangspunt is. Tegelijkertijd wil ze zorgen voor veilige bomen die ook in de toekomst kunnen blijven staan.