Breda viert tien jaar Gelijke Kansen Alliantie

In Breda is vandaag de landelijke viering van tien jaar Gelijke Kansen Alliantie gestart. Onderwijsprofessionals, jongeren en beleidsmakers kwamen bijeen in het NAC Stadion om te praten over kansengelijkheid en talentontwikkeling.

Gevonden voor jou

Het evenement in Breda bracht deelnemers uit het hele land samen. Ze deelden hun kennis en ervaringen over het verkleinen van verschillen in kansen tussen kinderen en jongeren. Ook werd besproken hoe deze samenwerking in de toekomst kan worden voortgezet.

Een essaybundel met wetenschappelijke inzichten over kansengelijkheid werd tijdens het evenement uitgereikt. De bundel bevat tien jaar aan kennis en ervaringen en benadrukt dat samenwerking tussen ouders, scholen, werkgevers en overheden essentieel is om kansenongelijkheid aan te pakken.

Kloof tussen wijken

In Breda zijn er grote verschillen in kansen tussen wijken. De gemeente werkt met projecten zoals Familiescholen en de Verrijkte Schooldag om deze kloof te verkleinen. Tijdens de bijeenkomst konden deelnemers leren van ervaringen uit andere delen van het land om kinderen beter te ondersteunen.

Praktische aanpak

Deelnemers gingen in hackathons aan de slag met actuele vraagstukken. Ze bespraken onder meer hoe samenwerking tussen scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties kan worden verbeterd en hoe ouders en jongeren beter betrokken kunnen worden. Kinderen uit het primair onderwijs gaven een presentatie over hun deelname aan de Verrijkte Schooldag.

Het evenement leverde nieuwe inzichten en praktijkvoorbeelden op. Dit biedt handvatten om de samenwerking rond kansengelijkheid en talentontwikkeling verder te versterken.

De bijeenkomst in Breda werd georganiseerd door de Gelijke Kansen Alliantie, de gemeente Breda, Breda Ontdekt! en het Samenwerkingsverband Kansengelijkheid & Burgerschapsonderwijs.