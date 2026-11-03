Café Brein bespreekt rouw na hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten kunnen op woensdag 18 november in Valkenswaard terecht voor een bijeenkomst van Café Brein. Het thema is verlies en rouw na hersenletsel. Psychologe Daphne van Der Jagt geeft een presentatie over de impact van NAH op het dagelijks leven.

Gevonden voor jou

Niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan het leven van getroffenen en hun naasten ingrijpend veranderen. Activiteiten die voorheen vanzelf gingen, worden soms een uitdaging of zijn zelfs niet meer mogelijk. Ook relaties en toekomstplannen kunnen door NAH flink onder druk komen te staan, wat vaak leidt tot gevoelens van verlies en rouw.

Tijdens de bijeenkomst van Café Brein op woensdag 18 november in Valkenswaard gaat psychologe Daphne van Der Jagt dieper in op deze gevolgen. Ze bespreekt hoe NAH invloed kan hebben op identiteit, zelfstandigheid en relaties. Daarnaast geeft ze handvatten voor het omgaan met veranderingen en het vinden van een nieuwe balans in het leven.

Informatie en uitwisseling

De avond biedt niet alleen informatie, maar ook ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Het doel is om deelnemers te ondersteunen bij het erkennen van hun gevoelens en het omgaan met de uitdagingen die NAH met zich meebrengt.

De bijeenkomst vindt plaats in Bibliotheek De Kempen aan De Hofnar 12 in Valkenswaard. Het programma duurt van 19.00 tot 20.30 uur, met inloop vanaf 18.30 uur.

Over Café Brein

Café Brein organiseert tweemaandelijkse ontmoetingsavonden voor mensen met NAH, hun naasten en andere geïnteresseerden. De bijeenkomsten combineren informatie met persoonlijke verhalen en onderlinge uitwisseling in een toegankelijke en veilige omgeving.