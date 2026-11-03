Begroting Heeze-Leende vastgesteld, geld voor verkeersveiligheid

De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft maandag de begroting vastgesteld. Er komt geld vrij voor kruisingen, blauwe parkeerzones en een integraal centrumplan. Niet alle partijen waren het eens over de kosten en verkeersveiligheid.

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De raad heeft besloten 150.000 euro beschikbaar te stellen voor verbeteringen aan de Kapelstraat en Jan Deckersstraat. Het gaat vooral om het gelijkwaardiger maken van kruisingen, waarbij verkeer van rechts voorrang krijgt. Hoewel het college deze investering liever samen met andere projecten in 2027 wilde beoordelen, stemden Algemeen belang, PRO en Partij voor Oud en Jong voor het voorstel. VVD, CDA en Lokaal Heeze-Leende stemden tegen. Uiteindelijk werd het plan met tien tegen zeven stemmen aangenomen.

Daarnaast is maximaal 35.000 euro vrijgemaakt voor blauwe klinkers in de parkeerzone. Deze klinkers moeten de huidige blauwe verf vervangen, die aan het slijten is. De gemeente gaat nog onderzoeken of de klinkers aan verkeersregels voldoen en technisch uitvoerbaar zijn. Dit voorstel kreeg meer steun en werd met dertien stemmen voor en vier tegen aangenomen. Alleen CDA en Lokaal stemden tegen.

Nieuw centrumplan in de maak

Een ander belangrijk besluit is dat er een integraal centrumplan komt. Dit plan moet de ontwikkeling van het centrum van Heeze-Leende stimuleren, ondanks onzekerheid over de aansluiting van de randweg bij Poortmannen. Volgens Algemeen belang, PRO en Partij voor Oud en Jong kan het nog jaren duren voordat die aansluiting gereed is, en zij willen voorkomen dat het centrum daardoor stilstaat.

Het centrumplan zal onder meer aandacht besteden aan verkeersveiligheid, parkeren, groen, winkels, horeca en ontmoetingsplekken. Ook inwoners en ondernemers worden betrokken bij de plannen. VVD, CDA en Lokaal stemden tegen, onder meer vanwege lopende onderzoeken. Het voorstel werd met tien stemmen voor en zeven tegen aangenomen. Het plan moet uiterlijk eind 2027 klaar zijn, waarna verdere besluiten over uitvoering en financiering volgen.