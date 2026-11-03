Nieuwe flitspaal aan Altenaweg moet verkeer veiliger maken

Een nieuwe flitspaal op de Altenaweg in Waalwijk moet de verkeersveiligheid verbeteren. De paal is dag en nacht actief en controleert in beide richtingen. Automobilisten die te hard rijden, krijgen een boete. Dit moet ongelukken op de drukke weg voorkomen.

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De Altenaweg is een drukke verkeersader waar dagelijks ongeveer 11.000 voertuigen passeren. Uit controles van de politie blijkt dat bijna 10 procent van de automobilisten hier te hard rijdt. Sommige bestuurders halen zelfs snelheden van meer dan 100 kilometer per uur, terwijl de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is.

De afgelopen jaren gebeurden tientallen ongelukken op en rond de Altenaweg in Waalwijk. Daarbij vielen ook dodelijke slachtoffers. Vooral fietsers die de weg oversteken, lopen risico omdat ze soms over het hoofd worden gezien. Ook bedrijven in de omgeving maken zich zorgen over de verkeersveiligheid.

Flitspaal voorkomt snelheidsovertredingen

De nieuwe flitspaal moet ervoor zorgen dat automobilisten zich beter aan de snelheid houden. Dit verkleint de kans op ongelukken en maakt de omgeving veiliger voor fietsers, voetgangers en andere weggebruikers. De flitspaal werkt 24 uur per dag en controleert het verkeer in beide richtingen.

Overtredingen worden automatisch geregistreerd en doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), dat de boetes verwerkt. Na ongeveer drie jaar wordt geëvalueerd of de flitspaal nog nodig is. De gemeente Waalwijk beslist dit samen met de politie en het Openbaar Ministerie.