Tilburgse ijshockeylegende Jiri Petrnousek overleden

Jiri Petrnousek, icoon van Tilburg Trappers, is op 28 oktober overleden. De voormalig verdediger van de ijshockeyclub werd 79 jaar oud. Zijn overlijden heeft veel indruk gemaakt binnen de club.

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Jiri Petrnousek was jarenlang een vaste waarde bij Tilburg Trappers. Hij speelde 521 wedstrijden, scoorde daarin 376 keer en gaf 705 assists. Met 1081 punten is hij de productiefste verdediger in de Nederlandse ijshockeygeschiedenis. Hij won zes keer het landskampioenschap en vier keer de nationale beker.

De Tsjechische Petrnousek kwam in 1968 naar Tilburg. Tijdens een tournee met het jeugdteam van Tsjechoslowakije ontvluchtte hij het communistische regime, samen met ploeggenoot Jaroslav Tuma. In Tilburg vonden de twee een nieuw thuis en een toekomst in het ijshockey. Om een schorsing te vermijden, namen ze schuilnamen aan: Petrnousek werd George Peters.

Een leven in Tilburg

Jiri bleef Nederland trouw en woonde lange tijd in Tilburg. Hij trouwde met Jeanne van den Broek en werkte buiten het ijs voor woningbouwvereniging Tiwos. Ook was hij vier jaar gemeenteraadslid voor Lijst Smolders. Zijn rugnummer negen is door Tilburg Trappers beschermd en zal nooit meer door een speler van het eerste team worden gedragen.

De uitvaart van Petrnousek vindt in besloten kring plaats. Tilburg Trappers zal voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Herner EV stilstaan bij het overlijden van hun clubicoon. Jiri Petrnousek blijft een naam die onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van Tilburgse ijshockey.