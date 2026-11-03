FREE FASHION kledingrek weer in Leende

Het FREE FASHION kledingrek is terug in De Schammert in Leende. Sinds maandag kunnen inwoners hier opnieuw kleding brengen of meenemen.

Gevonden voor jou

Het kledingrek stond eerder al in De Schammert, bij de start van het initiatief. Daarna verhuisde het naar andere locaties. Nu is het rek weer terug op deze plek.

Een inwoner beheert het kledingrek dit keer. Omdat zij zelf geen geschikte locatie had, is gekozen voor De Schammert in Leende als nieuwe standplaats.

Hergebruik van kleding

Het kledingrek is bedoeld om kleding een tweede leven te geven. Inwoners kunnen kledingstukken die ze niet meer dragen achterlaten of zelf kleding meenemen. Ook als je niets inbrengt, ben je welkom om te kijken of er iets voor jou tussenhangt.

Naast het kledingrek zijn er ook kledingreparatieworkshops georganiseerd. Deze zijn volledig volgeboekt, wat aangeeft dat hergebruik en reparatie van kleding steeds meer leeft onder inwoners.