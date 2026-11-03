NAC en Graaf Engelbrecht verlengen samenwerking

NAC Breda en Graaf Engelbrecht hebben hun samenwerking verlengd. De komende vier jaar blijven de NAC Academie en de Topsport Talentschool investeren in een combinatie van onderwijs en sport.

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De verlengde samenwerking zorgt ervoor dat jonge voetbaltalenten hun intensieve trainings- en wedstrijdprogramma kunnen combineren met school. Lesroosters, trainingen en toetsmomenten worden op elkaar afgestemd, terwijl persoonlijke begeleiding spelers ondersteunt bij het behalen van hun diploma.

De studiecoördinator van NAC en de begeleiders van Graaf Engelbrecht werken nauw samen om de voortgang van de leerlingen te monitoren. Waar nodig wordt extra ondersteuning of maatwerk geboden. Zo houden de club en de school gezamenlijk rekening met de belasting en ontwikkeling van iedere speler.

Meer dan voetbal

Naast sport en onderwijs besteden NAC en Graaf Engelbrecht aandacht aan vaardigheden zoals plannen, zelfstandig werken en verantwoordelijkheid nemen. Deze vaardigheden helpen spelers niet alleen in hun sportieve carrière, maar zijn ook waardevol buiten het voetbal.

Met deze verlenging zetten beide partijen de komende vier jaar in op een omgeving waarin jonge talenten zich zowel op het veld als in de klas verder kunnen ontwikkelen.