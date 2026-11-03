Eerste Cultuurcafé Someren brengt cultuurmakers samen

Bij Punt 18 in Someren heeft op donderdag 29 oktober de eerste editie van het Cultuurcafé plaatsgevonden. Zo’n 25 aanwezigen, waaronder culturele verenigingen, makers en maatschappelijke organisaties, gingen met elkaar in gesprek over het zichtbaar maken en verbreden van cultuur.

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Wethouder Daan Velings opende de bijeenkomst, waarna cultuurmakelaar Bart van de Goor meer vertelde over zijn rol en de visie achter het Cultuurcafé. Het initiatief wil een laagdrempelige plek zijn waar inspiratie, uitwisseling en verbinding centraal staan.

Drie thema’s stonden centraal: ZIEN, AANSLUITEN en VERBREDEN. Hoe maken we cultuur beter zichtbaar? Hoe zorgen we dat inwoners makkelijker kunnen kennismaken en meedoen? En hoe bereiken we mensen buiten de vertrouwde kring? Bij elk thema werden praktijkvoorbeelden gedeeld, gevolgd door prikkelende vragen om het gesprek te starten.

Groepsgesprekken en nieuwe ideeën

De aanwezigen gingen daarna in kleinere groepen uiteen. Tijdens levendige gesprekken werden ervaringen, ideeën en suggesties gedeeld. Er ontstonden nieuwe contacten en mogelijkheden voor samenwerking. Omdat de gesprekken goed op gang kwamen, werd er extra tijd voor genomen.

Bij de gezamenlijke afsluiting deelden de groepen hun belangrijkste inzichten. Verschillende onderwerpen bleken breed te leven, terwijl ook nieuwe ideeën werden ingebracht. De opgehaalde suggesties vormen een vertrekpunt voor verdere ontwikkeling.

Vervolg op Punt 18

Punt 18, een plek die lokale initiatieven zichtbaar maakt en verbinding stimuleert, bleek een passende locatie voor deze eerste editie. Het Cultuurcafé zal een terugkerende ontmoetingsplek worden voor iedereen die betrokken is bij cultuur in Someren.