Stroomstoring in Veghel: herstel verwacht rond half negen

In Veghel is sinds kwart over vijf vanmiddag een stroomstoring gaande. De oorzaak is nog onbekend en volgens de netbeheerder wordt herstel rond half negen vanavond verwacht.

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De stroomstoring treft een deel van Veghel, dat valt onder de gemeente Meierijstad. Het postcodegebied 5465 is getroffen, maar hoeveel adressen zonder stroom zitten, is nog niet duidelijk.

De netbeheerder, die verantwoordelijk is voor het beheer van kabels en leidingen in de regio, zoekt nog uit wat de storing veroorzaakt heeft. Naar verwachting is de storing opgelost rond half negen vanavond.