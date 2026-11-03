Gezegende hubkes en wilde achtervolging: dit gebeurde er vandaag

Gezegende hubkes die als warme broodjes over de toonbank gaan in Oosterhout en een wilde achtervolging door Valkenswaard. Er gebeurde weer een hoop in de provincie. Dit zijn de vijf verhalen die je deze dinsdag gelezen moet hebben.

Veilig Thuis plaatste drie kinderen van rond de tien jaar op een geheime locatie in een vakantiehuisje, maar verzuimde eerst toestemming te vragen aan de rechter. De rechtbank in Breda noemt dit 'zeer zorgelijk en onacceptabel', vooral omdat de moeder na de uithuisplaatsing aangaf haar kinderen terug te willen. Pas vier dagen later regelde Veilig Thuis alsnog goedkeuring van de rechter. Lees hier het hele verhaal.

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Het is weer Hubkesdag, de feestdag van de heilige Hubertus. Bij Bakkerij Snelders in Oosterhout zegende pastoor Van Velthoven vanochtend vroeg ruim zestienhonderd broodjes die volgens de traditie bescherming bieden tegen ziekte en kwaad. Ondanks dat er minder mensen naar de kerk gaan, blijft de belangstelling voor de traditie groot: "Ouders nemen hubkes mee voor hun kinderen, die komen later weer terug en geven het door aan hun kinderen." Check het hier.

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De GGD West-Brabant slaat de handen ineen met carnavalsverenigingen uit Prinsenbeek voor een wel heel bijzonder nummer. 'Ik Connie komen' moet jongeren op een laagdrempelige en humoristische manier bewustmaken van condoomgebruik en het respecteren van grenzen. Met teksten als 'Voor 100 cent is iedereen consent en krijg je een happy end' hopen ze veilig vrijen bespreekbaar te maken tijdens carnaval. Hier lees je hun analyse.

Het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven doet ruim zeven hectare grond in de verkoop voor de bouw van een nieuwe stadswijk. Op het terrein van het ziekenhuis moeten 2300 woningen komen, waarvan 85 procent betaalbaar moet zijn en 30 procent sociale huur. Het elf verdiepingen hoge hoofdgebouw staat voor tachtig procent leeg sinds de complexe zorg naar Veldhoven verhuisde, maar het MMC blijft wel in de stad met nieuwe poliklinieken in de wijk. Lees hier haar verhaal.

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