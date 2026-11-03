Baggerwerkzaamheden in Altena starten in januari

Vanaf januari 2027 start de gemeente Altena met baggerwerkzaamheden in sloten rond Almkerk, Sleeuwijk en Woudrichem. Het Waterschap Rivierenland is al begonnen in hun gebied. De werkzaamheden duren tot en met het voorjaar van 2027.

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De sloten in de omgeving van Almkerk, Sleeuwijk en Woudrichem worden gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren en de waterafvoer te garanderen. Het Waterschap Rivierenland en de gemeente Altena werken hierbij samen.

Op de bodem van de sloten ligt een laag slib, bestaande uit kleideeltjes en plantenresten. Deze laag wordt steeds dikker, waardoor de watergangen minder diep worden. Het overtollige slib wordt met machines verwijderd en vervolgens afgevoerd met vrachtwagens.

Planning en uitvoering

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Het Waterschap Rivierenland is al begonnen met het baggeren van sloten in hun werkgebied. De gemeente Altena start in januari 2027 met de gemeentelijke sloten. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden afgerond in het voorjaar van 2027.

Mogelijke hinder

Tijdens het baggeren kunnen inwoners hinder ervaren. Dit kan gaan om extra verkeersbewegingen door vrachtwagens, geluid van machines en soms geur die vrijkomt bij het verwerken van slib. De betrokken partijen proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voor vragen over de huidige werkzaamheden kun je terecht bij het Waterschap Rivierenland. Meer informatie is ook te vinden op de website van het Waterschap Rivierenland.