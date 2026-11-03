25 jaar na Lekkere worst van de Hema: ‘Ik vind hem eigenlijk niet lekker’

De Hema blaast dit jaar honderd kaarsjes uit. Bij veel Brabanders roept dat meteen herinneringen op aan het lied 'Lekkere worst van de Hema'. Deze carnavalshit galmde 25 jaar geleden door heel Brabant. Het lied bezorgde de band uit Oeteldonk landelijke bekendheid, stapels rookworsten en zelfs een dreigende brief van de juridische afdeling van de warenhuisketen.

Romée Lutterop Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat Jan Roosen en de rest van muziekgroep 'De Kleinkeinder' de iconische carnavalskraker 'Lekkere worst van de Hema' uitbrachten. Het werd hun grootste hit. “Ik geloof dat we 41e in de top 40 stonden. Net niet,” zegt Roosen vrolijk. Het nummer is dan ook een oorwurm, volgens Ronny Balk van radioprogramma Afslag Zuid. “Ja, dat kan ik ook niet helpen,” grapt Roosen. Dat hij nooit meer loskomt van het liedje vindt hij dan ook niet erg. Wat minder leuk was, was de hoeveelheid goedbedoelde worsten die de muziekgroep kreeg nadat het nummer groot werd. “Ik had er op een gegeven moment echt tien in de vriezer liggen. Terwijl ik rookworst wel lekker vind, maar ik vind die van de Hema eigenlijk helemaal niet lekker,” geeft hij toe. “Ik was geen goede vertegenwoordiger, absoluut.”

In Afslag Zuid wordt Jan Roosen gevraagd wat de Hema van het nummer vond. “Het is een heel interessant verhaal. Heb je effe?” lacht hij.

"Jullie snappen van elkaar niet wat ge aan het doen bent.”

Na het succes van het nummer werden De Kleinkeinder gevraagd om op te treden bij het bestuur van de Hema. “Ja, dat vonden we wel leuk. Of niet. Maar we hadden in ieder geval gepland om er naartoe te gaan”, legt Roosen uit. De dag na de uitnodiging kreeg de groep nog een keer post van de Hema, maar deze keer van de juridische afdeling. “Het was een juridische aanmaning. Met heel serieuze taal, van ‘als jullie hiermee doorgaan, dan slepen we jullie voor het gerecht’.” Roosen herinnert zich dat de band enorm om de tegenstelling moest lachen. “De ene poot van de Hema zegt ‘kom maar binnen met je knecht’ en de andere zegt ‘je krijgt een proces aan je broek’”, grapt Roosen. Als antwoord stuurde de muziekgroep een brief in Bosch dialect naar het bestuur van de Hema. De inhoud herinnert hij zich nog: “Iets van: jullie snappen van mekaar nie wat ge aan het doen bent.” Op de brief is nooit antwoord gekomen, en het optreden voor het bestuur ging stilletjes niet door. Hieronder is de carnavalskraker te beluisteren: