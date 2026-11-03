Auto's botsen op elkaar op kruising in Breda

Twee auto’s zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de kruising van de Mastbosstraat en de Flierstraat in Breda. Iemand uit een van de auto’s werd in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

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Op de kruising springen de verkeerslichten voor rechtdoor en afslaand verkeer tegelijk op groen. Het lijkt erop dat een van de bestuurders geen voorrang gaf, terwijl dat wel moest.

Kruising afgezet

De politie heeft de kruising afgezet om het ongeluk af te wikkelen. Een berger neemt beide auto’s mee.