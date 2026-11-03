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Auto's botsen op elkaar op kruising in Breda

Aangepast
Automobilisten botsten op kruising in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Automobilisten botsten op kruising in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

Twee auto’s zijn dinsdagavond op elkaar gebotst op de kruising van de Mastbosstraat en de Flierstraat in Breda. Iemand uit een van de auto’s werd in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op de kruising springen de verkeerslichten voor rechtdoor en afslaand verkeer tegelijk op groen. Het lijkt erop dat een van de bestuurders geen voorrang gaf, terwijl dat wel moest.

Kruising afgezet
De politie heeft de kruising afgezet om het ongeluk af te wikkelen. Een berger neemt beide auto’s mee.

Auto's botsen op elkaar in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Auto's botsen op elkaar in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Auto's botsen op elkaar in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).
Auto's botsen op elkaar in Breda (foto: Tom van der Put/Persbureau Heitink).

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