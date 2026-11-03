Automobilist stopt voor voetganger, bestelbus rijdt achterop

De bestuurder van een bestelbus is dinsdagavond achterop een auto gereden op de Belrumweg in Breda. De automobilist moest stoppen voor een voetganger die wilde oversteken, het achteropkomende busje zag die manoeuvre waarschijnlijk over het hoofd.

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Het ongeluk gebeurde bij de Veilingkade. De bestuurder van de auto is in een ambulance gecontroleerd.

Het is niet bekend of het slachtoffer ook mee moest naar het ziekenhuis.