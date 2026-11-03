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Automobilist stopt voor voetganger, bestelbus rijdt achterop

Aangepast
Bestelbus botst achterop automobilist die stopt voor voetganger (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Bestelbus botst achterop automobilist die stopt voor voetganger (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

De bestuurder van een bestelbus is dinsdagavond achterop een auto gereden op de Belrumweg in Breda. De automobilist moest stoppen voor een voetganger die wilde oversteken, het achteropkomende busje zag die manoeuvre waarschijnlijk over het hoofd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde bij de Veilingkade. De bestuurder van de auto is in een ambulance gecontroleerd.

Het is niet bekend of het slachtoffer ook mee moest naar het ziekenhuis. 

De auto werd van achteren geraakt toen de bestuurder een voetganger voorrang gaf (foto: Persbureau Heitink/Perry Roovers).
De auto werd van achteren geraakt toen de bestuurder een voetganger voorrang gaf (foto: Persbureau Heitink/Perry Roovers).
De bestelbus reed achterop een personenauto (foto: Persbureau Heitink/Perry Roovers).
De bestelbus reed achterop een personenauto (foto: Persbureau Heitink/Perry Roovers).

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