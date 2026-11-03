Weekendafsluiting A58 en Erica bij Eindhoven

Van vrijdagavond 6 november tot maandagochtend 9 november zijn de A58 en onderdoorgang Erica bij Eindhoven afgesloten. Verkeer wordt omgeleid via afrit Oirschot en Ekkersrijt. Houd rekening met extra reistijd.

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De afsluiting begint vrijdagavond om acht uur en duurt tot maandagochtend vijf uur. Het gaat om de Ringweg A58 tussen afrit 7 en de Erica, en de onderdoorgang Erica. Automobilisten kunnen de gele omleidingsborden volgen via afrit 8 bij Oirschot of afrit 6 bij Ekkersrijt.

Tijdens het weekend worden wegen rond het bedrijventerrein BIC Noord aangepakt. Er komt een tijdelijke in- en uitrit naar het noordelijke werkterrein en een tijdelijke weg langs de Erica wordt aangesloten op de bestaande weg. Ook worden voorbereidingen getroffen voor werkzaamheden aan de Erica tussen de Spottersweg en Westfields.

Om-en-om regeling

Van vrijdagavond negen uur tot zaterdagochtend negen uur geldt er een om-en-om regeling met verkeersregelaars op het deel van de Erica tussen de Spottersweg en Westfields. Dit kan voor enige vertraging zorgen.

De werkzaamheden maken deel uit van de ontwikkeling van het noordwesten van Eindhoven. Het gebied wordt aangepast om de bereikbaarheid te verbeteren voor onder andere de nieuwe ASML-campus op BIC Noord, Philips Medical Systems in Best, en andere locaties zoals de kazerne in Oirschot en Eindhoven Airport.

Meer afsluitingen

Naast deze weekendafsluiting zijn er in november meer wegafsluitingen in het gebied. Zo is van 9 tot 4 november de toerit naar de A58 richting Eindhoven en Den Bosch ’s nachts dicht. Van 9 november tot 4 december wordt de Dirk Noordhoflaan afgesloten tussen de Spottersweg en de rotonde bij de Mispelhoefstraat. En van 23 tot 28 november is de Erica enkele nachten niet toegankelijk.