Omgevingsplan stationsomgeving Best definitief

Het omgevingsplan voor de oostzijde van de stationsomgeving in Best is definitief. Een beroep tegen het plan is ingetrokken, waardoor de bouw van ongeveer 600 woningen, een parkeergarage en commerciële ruimtes kan starten.

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De gemeenteraad van Best stelde het omgevingsplan voor de oostzijde van de stationsomgeving op 16 december 2024 vast. Hierin staan regels voor de ontwikkeling van het gebied, zoals bouwhoogtes, parkeervoorzieningen en functies als winkels, cultuur en dienstverlening. Na de vaststelling werden twee beroepschriften ingediend.

De Raad van State deed op 15 april 2026 een tussenuitspraak en oordeelde dat het plan goed was voorbereid. De meeste bezwaren werden afgewezen, maar één beroep bleef open. Dit had betrekking op het onderwerp parkeren. De indiener van dat beroep heeft het nu ingetrokken, waardoor het plan definitief is geworden.

Start ontwikkeling

Met het definitieve omgevingsplan krijgt de oostzijde van de stationsomgeving in Best een flinke metamorfose. Er komen ongeveer 600 woningen, een parkeergarage en commerciële ruimtes. De gemeente werkt samen met Spoorzone Best BV, NS en ProRail aan een toekomstbestendige stationsomgeving. Een goede verbinding met het centrum en het openbaar vervoer is daarbij belangrijk.

Eerste fase van start

Spoorzone Best BV bereidt nu de eerste fase van het project voor. Deze fase bestaat uit de bouw van ongeveer 220 woningen en 700 vierkante meter aan commerciële ruimtes aan de noordzijde van het station, bij de Hoofdstraat. Hier wordt binnenkort een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend.

Plannen westzijde

Voor de westzijde van de stationsomgeving zijn er nog gesprekken gaande met NS, ProRail, het Rijk en de provincie. Op dit moment zijn er geen nieuwe ontwikkelingen bekend. Zodra er meer duidelijkheid is, wordt dit gedeeld.